Escolha seu aplicativo – e vá de táxi (ou de uber)

Atualizada no dia 13/04/2016

Escolha o melhor para o destino aonde você vai – e baixe agora. Todos são grátis, para Android e iOs.

Get Taxi: o aplicativo está presente em 57 cidades dos Estados Unidos, Reino Unido, Israel e Rússia, como Nova York, Londres, Moscou e Tel-Aviv.

Hailo: além de toda a Irlanda, cobre nove cidades ao redor do mundo: Londres, Manchester, Liverpool, Leed, Madri, Barcelona, Cingapura, Tóquio e Osaka.

Easy Taxi: presente em 24 cidades brasileiras e em outros 29 países, especialmente na América Latina e na Ásia.

My Taxi: cobre Alemanha e Áustria. Se gostar do serviço, dá para pedir sempre o mesmo motorista.

ResolveAí: cobre 20 cidades brasileiras e já contabiliza 500 mil downloads. Conta com mais de 10 mil motoristas cadastrados, todos filiados a alguma cooperativa.

SaferTaxi: presente na Argentina, Brasil, Chile e México. Oferece programa de fidelidade com pontos cumulativos para futuras corridas gratuitas e Wi-Fi livre nos carros cadastrados. Também aceita usuários corporativos.

Taxibeat: marca presença em algumas capitais europeias – Paris, Oslo, Bucareste e Atenas – e atua também no Rio, em São Paulo e, mais recentemente, na Cidade do México. O passageiro pode escolher o motorista de acordo com o modelo do carro, distância, avaliações de outros usuários e serviços adicionais.

Vá de Táxi (antigo Taxijá): cobre São Paulo, Campinas, Santos, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Como pertence à seguradora Porto Seguro, oferece desconto de 20% a quem pagar com o Cartão de Crédito Porto Seguro.

Curb: está presente em cerca de 62 cidades dos Estados Unidos – incluindo Los Angeles, Nova York e Chicago –, além de cobrir também a inglesa Londres e a canadense Vancouver.

Uber: bastante atuante nos EUA, cobre América do Norte, Central e do Sul, Europa, Oriente Médico, África, Leste e Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia. Apesar das polêmicas no Brasil, tem sido uma opção cada vez mais comum por aqui sobretudo por ter preços, normalmente, mais em conta.

99Taxis: está presente em mais de 300 cidades, segundo eles, entre elas as capitais São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza. Há várias opções de pagamento, como PayPal, e faz promoções frequentemente para atrair mais clientes.