Esqui em Colorado e Utah

Ainda dá tempo de aproveitar a temporada fria nas estações de Utah e Colorado. Ou, ao menos, as opções de pacotes listadas abaixo (preços por pessoa, com aéreo, em quarto duplo) e os detalhes de cada uma das opções (leia reportagem completa aqui), vão ajudá-lo a definir qual será seu próximo destino de inverno.

COLORADO

Aspen:

US$ 2.736: 9 noites. Na Giampá

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

US$ 2.984: 7 noites, com skipass e aluguel de carro. Na Sem Fronteiras

US$ 3.189: 7 noites, com passes de esqui e aluguel de carro. Na Natural Mar

US$ 3.420: 7 noites, com skipass. Na Ski Brasil

US$ 5.049: 7 noites, com skipass. Na Tereza Ferrari

Breckenridge:

US$ 1.765: 7 noites, com passes de esqui. Na Landscape

US$ 2.026: 7 noites, com skipass. Na Snowtime

US$ U$ 2.175: 7 dias. Na Monreal Turismo

US$ 2.730: 7 noites, com passes de esqui e aluguel de carro. Na Soul Traveler

Vail:

US$ 2.263: 7 noites, com passes de esqui. Na Ski Brasil

US$ 3.197: 7 noites, com skipass. Na Interpoint

US$ 5.944: 8 noites, com café, skipass e US$ 100 para usar no spa. Na Teresa Perez

Keystone:

US$ 2.774: 7 noites, com skipass. Na Ski Brasil

Beaver Creek:

US$ 2.900: 7 noites, com passes de esqui. Na TourSkinet

US$ 3.185: 7 noites, com skipass. Na Ski Brasil

UTAH

Park City:

US$ 1.946: 7 noites, com café e skipass. Na Friends in the World

US$ 2.159: 7 noites, com passes de esqui. Na Landscape

US$ 2.825: 7 noites, com passes de esqui, translado. Na Soul Traveler

US$ 3.861: 7 noites, com skipass. Na Ski Brasil

Deer Valley:

US$ 4.215: 7 noites, com skipass. Na Ski Brasil