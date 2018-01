Estátua da Liberdade será fechada por um ano

A Estátua da Liberade, uma das principais atrações de Nova York, ficará fechada para melhorias em seus sistemas de segurança durante cerca de um ano. A proibição temporária das visitas turísticas entrará em vigor em 12 de outubro do ano que vem. Base, pedestal e coroa ficarão interditados. Durante o período de reforma, os turistas serão autorizados a visitar apenas o parque que cerca a estátua.

O projeto de US$ 26 milhões inclui instalação de escadas à prova de incêndio, elevadores e saídas de emergência, segundo o superintendente do Monumento Nacional Estátua da Liberdade, David Luchsinger. Atualmente, a única saída a partir do topo é uma escada estreita.

Mais de 5 milhões de pessoas visitam a Estátua da Liberdade a cada ano – no verão, são cerca de 20 mil pessoas por dia. O monumento foi completamente interditado após o 11 de Setembro. Em 2004, a base e o pedestal foram reabertos. Mas a coroa só voltou a receber visitantes no ano passado, com reserva.

Com Reuters