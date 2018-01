EUA fazem alerta sobre terrorismo na Europa

O Departamento de Estado americano divulgou neste domingo comunicado alertando viajantes sobre a possibilidade de novos ataques terroristas na Europa. Segundo o documento, grupos ligados à Al-Qaeda estariam planejando atentados a grandes cidades europeias. As informações teriam sido obtidas por órgãos de inteligência.

“Lembramos que entre os potenciais alvos dos terroristas podem estar o sistema de transporte público e a infraestrutura turística das cidades”, informa o Departamento de Estado.

Notícia publicada na versão online do The New York Times explica que os possíveis alvos seriam localidades em três países: Inglaterra, França e Alemanha.