Expedição do Estadão ao Caminho de Santiago

Pela primeira vez em seus 140 anos de história, o Estado enviará dois repórteres ao mais famoso roteiro peregrino ocidental. Com séculos de história, o Caminho de Santiago de Compostela é um dos percursos religiosos mais movimentados do mundo – em 2014, mais de 237 mil pessoas concluíram o trajeto.

Apesar disso, não são apenas motivos religiosos que movem os peregrinos; muita gente busca encontrar a si mesmo ao longo da cansativa jornada. Convenhamos: caminhar por 800 quilômetros dá tempo de sobra para isso.

Para relatar as histórias e dificuldades, descobrir os monumentos turísticos e segredos, descrever as alegrias e surpresas do caminho, o repórter Felipe Mortara e o fotojornalista e videomaker Filipe Araújo andarão ao longo de 33 dias (é preciso ter em mente, contudo, que podem haver imprevistos) pelo Caminho Francês. A dupla sairá do Brasil em 19 de setembro e deve partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, aos pés dos Pireneus franceses, no dia 21. De hoje até o início da jornada, vamos publicar diariamente curiosidades, imagens, mapas e notícias referentes ao trajeto.

O Caminho Francês é o mais popular (por ali, passam 68% dos peregrinos) dos vários Caminhos de Santiago existentes. A previsão é que, ao longo do primeiro dia de caminhada, a dupla encare uma subida de oito horas, até chegar a 1.500 metros de altitude para dormir em Roncesvalles, já em território espanhol. A partir de então, os jornalistas passarão por cidades como Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada e Cebreiro. Sarria, um pouco à frente, é ponto de saída para quem caminha apenas os 100 quilômetros finais, emblemáticos para garantir o Certificado do Peregrino (ou compostela) – caso de 25% dos peregrinos.

Como são os pernoites nos albergues públicos e os menus dos viajantes? Carregar toda a vida nas costas por um mês não é trivial. O que é útil e inútil? Os repórteres sentirão na pele as agruras dos peregrinos e os leitores poderão acompanhar toda a aventura pelas redes sociais, incluindo o WhatsApp, até a chegada em Santiago de Compostela, prevista para 23 de outubro.

Antes da partida, sabemos que 55% dos peregrinos têm de 30 a 60 anos, mas 16% deles têm mais de 60; que 88% chega a pé, mas há quem faça o trajeto a cavalo, de bicicleta e até em cadeira de rodas. Que a previsão do tempo prevê dias ensolarados, com temperaturas de 11 a 24 graus. E que as bolhas nos pés serão inevitáveis. Quanto ao resto…

SAIBA COMO ACOMPANHAR TODO O CAMINHO