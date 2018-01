Estamos a caminho do Everest

Felipe Mortara

Para muitos, o Himalaia é um daqueles lugares inatingíveis. Já outros, ainda que não montanhistas experientes, encontram um jeitinho de poder caminhar entre as maiores montanhas do mundo para conhecer de perto toda sua grandeza e energia. Cobiçada não só por amantes de trekking como também por quem busca autoconhecimento, a caminhada até o Acampamento Base do Everest, no Nepal, é consagrada como uma das trilhas mais bonitas – e desafiadoras – do mundo. Assim nasceu a Expedição Viagem Estadão Everest, com a meta de percorrer os cerca de 120 quilômetros em 17 dias de caminhada, entre os dias 8 e 25 de abril.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trazer todas as sensações do alto da cordilheira mais alta do planeta é nossa missão e você poderá acompanhar tudo direto de lá não apenas aqui no Blog, como também no Facebook e no Instagram do Viagem. Quando a viagem começar, (ou antes, se tiver vontade) você poderá seguir no mapa abaixo, passo a passo, o roteiro de cada dia. Clicando nos pontos vermelhos você terá informações sobre cada parada e as características de cada dia de trilha. Assista também ao vídeo explicativo que produzimos com mapas em 3D.

Porém, a viagem não começa apenas no dia 5 de abril, no embarque a Katmandu, a capital do Nepal. Apesar de ser uma travessia relativamente fácil, ainda que longa, o percurso se concentra majoritariamente a mais de 4 mil metros de altitude. Isso requer alguns cuidados, tanto com o corpo quanto com equipamentos. Até a data da partida você vai acompanhando a minha rotina e os preparativos envolvidos nessa viagem única. Então venha comigo conhecer as belezas deste trecho isolado de mundo e ver de perto (ainda que à distância) a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros de altitude.