Explore esse lugar

É na 83-97 Regent Street que os aventureiros se sentem em casa. Entre as butiques mais pomposas da famosa rua de compras de Londres está a loja da National Geographic – e todos os produtos que parecem ter o poder de tornar melhorar qualquer viagem.

Brincando você passa uma tarde toda “explorando” os dois andares da megastore. Uma parte dela parece simular a savana africana: as roupas estão dispostas em prateleiras de bambu, entre diferentes espécies de plantas, e as paredes são decoradas com as mais inusitadas fotos de expedições.

Gostou daquela grande canoa de madeira onde as mochilas de trekking estão expostas? Ou uma daquelas mesas rústicas onde estão as agendas e bloquinhos de viagens ficaria ótima na sua casa? Pode levar! Lá, tudo está à venda.

E para não achar que está levando gato por lebre, teste as roupas térmicas típicas de expedições pelos polos antes de passar o cartão. No andar de baixo da loja há uma câmara que simula as temperaturas do Ártico. Vista uma das jaquetas, entre lá e confira pessoalmente sua eficiência.

Passou um pouco de frio? Peça uma bebida quentinha no café da loja e relaxe lendo as últimas edições da National. E antes de sair, dê uma passadinha na banca e morra de vontade de comprar todos aqueles livros com fotos belíssimas e os guias que são sempre bem vindos na nossa mala.

Inaugurada em novembro de 2008, a de Londres foi a primeira megastore da marca. A pouco tempo foi a vez de Cingapura ganhar sua filial e a promessa é espalhar o conceito mundo afora. Sorte nossa!