Facebook: tecnologia atual para relembrar o passado

CONECTE-SE

Recordar é viver, diz o ditado – mesmo em tempos de Facebook. Descubra as páginas que dão a cidades brasileiras o devido registro de suas memórias.

São Paulo Antiga: facebook.com/saopauloantiga

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Catedral da Sé com as torres inacabadas. O Parque D. Pedro II nos anos 1950, com carros da época e um ainda tímido skyline paulistano ao fundo. Estas e outras imagens renderam à página mais de 70 mil curtidas.

Fotos Antigas de Belo Horizonte: facebook.com/FotosAntigasDeBeloHorizonte

Não só a capital mineira é protagonista desta página, mas também seus moradores. As fotos que mostram a ocupação das serras ao redor impressionam. Procure a imagem da Rua da Bahia, em 1934, repleta de pedestres tendo à direita o Teatro Municipal (posteriormente, Cine Metrópole).

Fotos Antigas da Grande Florianópolis: facebook.com/floripaantiga

A proposta é contar a história, os costumes e causos (verídicos ou não) de Floripa. As fotos ilustram grandes momentos, como a chegada do primeiro telefone à cidade.

Curitiba Antiga: facebook.com/CuritibaAntiga

Ônibus antigos, bem como a evolução de importantes parques, como o Barigui e o Passeio Público, estão nas fotos postadas.