Fantoches, marionetes e bonecos de balcão

Bruna Tiussu

O palco foi instalado na praça da Sé de Mariana (MG). Ali, a partir de hoje, todas as atenções estarão voltadas para as marionetes, fantoches, bonecos de balcão e mamulengos que serão protagonistas dos espetáculos e apresentações da 5a Mostra de Teatro de Bonecos da cidade.

Bonecos gigantes na Casa da Cultura da cidade. Fotos: Bruna Tiussu/AE

O evento é organizado por um grupo local, a Companhia Navegante que, além de apresentar o seu número, abre espaço para artistas de outros cantos do Brasil e um grupo argentino. Além dos espetáculos, há mesas redondas e exposições. Na Casa da Cultura, logo ao lado da Catedral, estão os tradicionais bonecos Zé Pereira da Chácara e marionetes feitas de cabaça que compõem a mostra Que bicho será. Já os incríveis bonecos que inspiraram os da minissérie Hoje é dia de Maria – também confeccionados pela Cia Navegante – podem ser vistos no ateliê Catin Nardi, ainda no centro da cidade.

Em exposição, os bonecos que inspiraram os da minissérie ‘Hoje é Dia de Maria’

A programação segue até domingo, dia 4. Confira no site o horário e local de cada atração.