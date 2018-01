Feirão turístico tem pacotes com desconto e apresentação de destinos

Mônica Nobrega

A 42ª edição da Abav – Expo Internacional de Turismo, realizada no Anhembi, em São Paulo, estará aberta durante o fim de semana para interessados em comprar pacotes de viagem com desconto. A promessa é de redução de até 70% em roteiros para Istambul, Buenos Aires, Orlando, praias do Nordeste brasileiro, entre outros destinos turísticos.

O Feirão Abav 2014 conta com um estande especial, mas grandes operadoras, como a CVC, atenderão o público em seus próprios espaços, montados como lojas.

A visita à Abav é interessante também para que busca inspiração: além de todos os Estados brasileiros e de destinos de viagem mais conhecidos, há estandes dedicados a lugares pouco falados, como a ilha de Tobago e até a Palestina. E ainda atividades como arvorismo, caiaque e simuladores para brincar de pilotar um avião.

Nas três praças de alimentação predomina o fast food a preços inflacionados: lojas como Spoletto, Vivenda do Camarão e Domino’s cobram no evento até 40% mais do que se paga nestes mesmos estabelecimentos instalados em shoppings. Se decidir mesmo comer por lá, a praça de alimentação mais interessante é a do canto direito, no fundo do pavilhão: ali há food trucks de coxinha, cachorro-quente e temaki.

A 42ª Abav ocorre no Pavilhão de Exposições do Anhembi e está aberta ao público sábado (dia 27) e domingo (28), das 14 às 20 horas. Ingressos custam R$ 18, individual; R$ 25 (para duas pessoas) e R$ 35 (famílias de até quatro pessoas)