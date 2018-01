Feriado com as crianças, pertinho de SP

Adriana Moreira

Ficou com preguiça de encarar o trânsito? Não quer gastar uma fábula com hospedagem? Que tal então levar as crianças para um passeio bate-volta pertinho de São Paulo? Confira abaixo três atrações a menos de 100 km da capital:

Cidade das Abelhas: para levar os pequenininhos, fica em Embu das Artes. Trata-se de um programa educativo e muito divertido, em meio à natureza; entre as atrações, tem uma colmeia gigante, onde as crianças podem entrar. Outra atividade bem divertida é o arbelhismo, uma trilha suspensa no meio das árvores, nada radical, para a criançada explorar. Também brinquedos infláveis, como pula-pula, minitobogã, entre outros. E, na saída, pare para comprar produtos a base de mel na lojinha. O ingresso custa R$ 18 – mais informações aqui.





Pet Zoo: Outro lugar bacana para ir com as crianças menores. Nessa minifazenda, as crianças podem ordenhar vacas, andar a cavalo, passear de charrete e acariciar animais – há coelhinhos (já que estamos na Páscoa), avestruz, pato, ovelha, lhamas… Dá até para os pequenos alimentarem alguns filhotes. O ingresso custa R$ 35. No feriado, haverá uma programação especial: as crianças vão poder fazer ovos de chocolate e, depois, caçá-los pela fazenda. Fica em Cotia – mais informações aqui.