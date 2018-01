Férias em Fernando de Noronha

Quem não tem vontade de sentir na pele a tal da “euforonha”? Para mais detalhes da sensação provocada pelo arquipélago mais famoso do Brasil, leia a reportagem completa. Abaixo, confira as opções de pacotes que levam até Fernando de Noronha – os preços são por pessoa, com aéreo, em quarto duplo e não incluem a taxa ambiental.

R$ 1.740: 6 noites (3 em Noronha, 3 em Recife ou Porto de Galinhas), com café, traslado e city tour. Na Agaxtur

R$ 1.780: 7 noites (3 em Noronha e 4 em Recife), com café, traslado e caminhada na ilha. Na Monark



R$ 2.052: 3 noites, com café e traslado. Na Taks Tour

R$ 2.076: 4 noites, com traslado. Na Freeway



R$ 2.100: 4 noites, com traslado. Na Pisa Trekking



R$ 2.219: 4 noites, com café, traslado, passeio de barco e caminhada na ilha. Na Top Brasil

R$ 2.369: 4 noites, com café, traslado, passeio de barco, city tour e caminhada na ilha. Na Ambiental

R$ 2.438: (4 em Natal e 3 em Noronha), com traslado, city tour em Natal e caminhada na ilha. Na Beeline



R$ 2.438: 7 noites (3 em Noronha e 4 em Recife), com traslado, city tour em Recife, caminhada na ilha e passeio de barco. Na Giampá



R$ 2.498: 7 noites (1 em Recife, 3 em Noronha e 3 em Porto de Galinhas), com café, traslado e caminhada na ilha. Na Natural Mar

R$ 2.515: 3 noites, com traslado e caminhada histórica. Na Pomptur

R$ 2.598: 7 noites, com café, passeio de barco e caminhada histórica. Na Visual

R$ 2.658: 5 noites, com café, traslado, passeio de barco e caminhada na ilha. Na Flot

R$ 2.728: 3 noites, com café e traslado. Na MK Travel

R$ 2.755: 4 noites, com café e traslado. Na New Line



R$ 2.988: 7 noites (4 em Recife, 3 em Noronha), com traslado, city tour em Recife e caminhada na ilha. Na CVC

R$ 4.151: 4 noites, com café e traslado. Na Selections

R$ 4.598: 4 noites, com café e traslado. Na Maktour