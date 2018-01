Festa com clima olímpico

Bruna Tiussu

Embora anual – o evento está na sua quarta edição -, o Open Weekend de Londres deste ano promete ser ainda mais especial. As festas ao ar livre e apresentações artísticas agendadas para este fim de semana (de 22 a 24 de julho) vão celebrar o marco de “um ano para os Jogos Olímpicos de 2012”.

Festa e atividades artísticas para celebrar o espírito olímpico. Foto: Divulgação

Haverá atrações por toda a capital e para todas as idades. O East London, por exemplo, se transformará em um playground gigante para a criançada se divertir, com direito a obstáculos e desafios do tipo caça ao tesouro. Ainda na mesma região da cidade, um barco convertido no The Floating Cinema navegará pelos canais do Parque Olímpico com uma seleção especial de comédias e produções nacionais.

Artistas e público em geral poderão colocar a criatividade em ação em uma enorme instalação montada em Canary Wharf, o famoso complexo de edifícios comerciais. Ou ainda poderão curtir música de qualidade sem ter que pagar nada por isso no Barbican: o gigantesco centro de artes, que é sede da Orquestra Sinfônica de Londres, estará com uma programação gratuita de concertos e shows.

Para ver toda a programação do Open Weekend, acesse os sites london2012.com e visitlondon.com.