Festa nos ares do interior paulista

Visual do evento de 2011. Foto: Divulgação

Felipe Mortara

Quem gosta de aviação já sabe que o Broa Fly é o maior evento do tipo no País. Mas para quem ainda não conhece, vale a pena ir até o aeroporto de Itirapina, a 227 km de São Paulo, para entender o tamanho do show, realizado entre sexta-feira e domingo (22 a 24 de junho). Serão mais de 300 aeronaves – modernas e antigas – em exibição. São esperados 4 mil visitantes por dia e a entrada é gratuita.

Aviões de modelos usados na Segunda Guerra Mundial. Foto: Divulgação

Também haverá voos de demonstração, mas um deve chamar mais a atenção: o da Esquadrilha da Fumaça, que comemora seus 60 anos. A trupe de show aéreo mais célebre do País se apresenta no sábado (23), às 16h. Outros pilotos, como Carlos Edo, Richieri e Ernani se apresentam diariamente.

Réplica do Demoiselle, de Santos Dumont. Foto: Divulgação

Imperdível é acompanhar a apresentação da réplica do Demoiselle, aeronave criada por Santos Dumont, que emociona pela simplicidade. Todos os dias haverá uma demonstração. Também subirão aos céus modelos utilizados na Segunda Guerra Mundial, um deleite para quem é apaixonado por história e aviação.

Em terra firme, uma exposição de helicópteros, ultraleves e planadores. Se não tiver seu próprio avião, mas vontade de sair do chão, simuladores de voo devem divertir. Stands de empresas, escolas e entidades do setor aeronáutico também atraem quem busca oportunidades no setor. Para as crianças, um espaço especial que deixará a chama do sonho de ser piloto sempre acesa.