Abril foi um mês de muita festividade pelo mundo. Da tradicional celebração do choro de bebês no Japão ao Festival das Luzes em Kashmir, passando por autoflagelações na China e na Índia, as festas sagradas renderem imagens impressionantes. Confira.

