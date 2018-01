Festival de Beethoven agita Bonn, na Alemanha

Do Colégio

Até 9 de outubro, Bonn, na Alemanha, homenageia seu filho mais ilustre: Ludwig von Beethoven (1770-1827). Os castelos, museus e monumentos históricos da cidade viraram palco das exibições do Beethovenfest, que ocorre sempre no outono e reúne pessoas do mundo inteiro que gostam de música clássica.

O festival, cujo tema é “Into the Open. Utopia and Freedom in Music”, apresenta concertos e óperas, protagonizados por orquestras e solistas de renome internacional, além de jovens revelações. O preço médio de cada evento é de € 40. A programação ainda inclui simpósios, exibições e saraus literários.

A tradição começou ainda em 1845, quando um evento musical de três dias comemorou o aniversário de 75 anos do nascimento de Beethoven. Mas o festival anual, como é conhecido hoje, ocorre desde 1999. Pelo Beethovenfest já passaram grandes intérpretes do compositor e outras estrelas como Alfred Brendel, Kurt Masur, Lorin Maazel e Hélène Grimaud.

Confira a programação completa em: www.beethovenfest.de.