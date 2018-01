Festival tailandês embala Ilhabela no fim de semana

Illhabela recebe de quinta-feira a domingo o 1.º Thailand Beach Festival, evento organizado pelo DPNY Beach Hotel e pela Secretaria de Turismo local em parceria com a Autoridade de Turismo da Tailândia e o Consulado Real tailandês em São Paulo. Danças típicas, exposição de artes e outras atividades culturais vão tomar conta da ilha.

Haverá apresentações de dança no centro da ilha

“O objetivo é trazer um pedacinho da Tailândia para o Brasil e estabelecer uma nova relação entre os dois países, proporcionando desenvolvimento, especialmente para o turismo”, diz a cônsul geral da Tailândia no Brasil, Thassanee Wanick. “Queremos mostrar um pouco da beleza de praias mundialmente conhecidas, como PhiPhi e Phuket, e provar que temos muita coisa em comum com Ilhabela.”

Será também uma oportunidade para estreitar os laços com o país asiático e, futuramente, desenvolver ações integradas, como programas de treinamento relacionados ao fomento do turismo.

Objetos típicos também serão exibidos

A abertura do evento ocorre na quinta-feira, às 18 horas, no DPNY somente para hóspedes e convidados. Confira as informações neste link.

E as belezas da Tailândia serão promovidas durante o evento