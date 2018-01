Fim de semana: sugestões perto de São Paulo

DOIS DIAS: tem apenas o fim de semana livre? Veja para onde escapar a partir de São Paulo

FAMÍLIA

Roteiros para levar as crianças.

São Luiz do Paraitinga

Depois da enchente de 2010, a cidade comemora seu renascimento. No último fim de semana foi inaugurada a nova Igreja Matriz de São Luís de Tolosa – a original desabou com as chuvas. De 30 de maio a 8 de junho, aproveite a Festa do Divino. O fim de semana mais próximo de 31 de outubro tem a Festa do Saci.

Pelas rodovias Dutra e Oswaldo Cruz, 187 km de São Paulo

Itatiba e Águas de Lindoia

Saia da capital no sábado bem cedinho rumo ao Zoo Parque, em Itatiba. Uma trilha de 3 quilômetros leva os visitantes a viveiros com mais de mil animais de 180 espécies, entre eles os hipopótamos Gurba e Gordo e seu filhote nascido no ano passado. Dali, siga por mais uma hora e meia até Águas de Lindoia. O Balneário Municipal tem spa e banhos aromáticos.

Itatiba fica a 89 km de São Paulo; Águas de Lindoia, a 158 km, pelas rodovias Fernão Dias, SP-340 e SP-147

Barra Bonita

Navegar pelo Rio Tietê – e até nadar nele – parece um delírio para paulistanos, mas é realidade em Barra Bonita. O carro-chefe do turismo na cidade é a eclusa, que transpõe em 12 minutos os 26 metros de desnível. Há dois roteiros para navegar pelo trecho, ambos com três horas de duração, e os preços variam de R$ 30 a R$ 60.

Distância: 278 km de São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes

AVENTURA

Para acelerar o coração – com segurança e responsabilidade.

Brotas

Além de terra natal do cantor Daniel, a cidade se tornou célebre pelo rafting no Rio Jacaré-Pepira – cenário propício também a canoagem em caiaques infláveis e aqua-raid (versão radical do boia-cross). Agências como a Canoar e a Alaya oferecem as atividades. Há rapel no Sítio Sete Quedas nas cachoeiras do Coqueiro e Cassorova, com a H2omem (h2omem.com.br). No Centro de Estudos do Universo (R$ 50), uma apresentação no planetário ensina e diverte sobre princípios da astronomia – outono e inverno têm mais noites de céu limpo. Se a fome bater, dê um pulo no Tavolaro (14-3653-2166), que produz gorgonzola e meia cura cremoso.

Pela Rodovia dos Bandeirantes, 260 km de São Paulo

Petar

Muita gente passa a vida sem saber que no sul do Estado de São Paulo está uma das maiores concentrações de cavernas e grutas do mundo. O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar) reúne em seus 35 mil hectares trilhas a perder de vista, dezenas de cachoeiras, sítios arqueológicos e paleontológicos e até comunidades quilombolas. Porém, o que atrai os visitantes para a região são as mais de 300 cavernas catalogadas, entre os municípios de Iporanga e Apiaí. Entre as atrações, a Caverna do Morro Preto e a Casa de Pedra, com seu pórtico de quase 250 metros de altura, um dos maiores do planeta. As entradas custam R$ 12.

Pela Régis Bittencourt, 330 km de São Paulo. Alternativas: Castelo Branco e Raposo Tavares

Socorro

O rafting de 7 quilômetros pelo Rio do Peixe atravessa 22 corredeiras e custa, em médica, R$ 80 por pessoa. Outras pedidas aquáticas são o boia-cross e o cachoeirismo – há dezenas de cachoeiras nos arredores. As atrações se concentram em áreas particulares como o Parque dos Sonhos, em que há hospedagem (diárias para casal desde R$ 300).

Pela Fernão Dias, 138 km desde São Paulo

ROMÂNTICO

Para curtir lareira e calmaria.

Santo Antônio do Pinhal

O jeitão caipira tem tudo a ver com os ares da vila na Serra da Mantiqueira. Nos ateliês são produzidos de cerâmica a belos móveis de madeira, como o Morito Ebine e o Jardins de Barro. Descubra o Jardim dos Pinhais e encare a trilha até o mirante para a Pedra do Baú, cartão-postal local.

Pela Dutra ou Ayrton Senna e Carvalho Pinto, 179 km

Monte Verde

A 1.554 metros de altitude, fica difícil escapar da trinca lareira, rede e hidromassagem. Mas leve em conta que há muitas opções gastronômicas – trutas e fondues reinam nos cardápios. Até 1.º de junho, o 5.º Festival Gastronômico reúne criações de 22 restaurantes e workshops com chefs locais.

São 167 km de São Paulo pela Fernão Dias

Ilhabela

Outono e inverno transformam Ilhabela. Sai a muvuca do verão, chegam casais atrás de sossego e conforto. A vila concentra ótimas opções de hospedagem. À mesa tampouco há do que se queixar: a casquinha de camarão do Viana e as receitas com sotaque asiático do Marakuthai são clássicos.

De São Paulo, 213 km pelas rodovias Carvalho Pinto e Tamoios