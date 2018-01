Florida para os pequenininhos

Montanhas-russas, sim, mas nada radical demais. A Legoland, que acaba de anunciar sua inauguração em 15 de outubro, ficará localizada entre Orlando e Tampa Bay e será voltada apenas para criancas de 2 a 12 anos.

Com uma área de mais de 150 acres, o parque promete mais de 50 atrações que prometem incluir a família toda. No site, já é possével comprar os ingressos (US$ 65 adultos e US$ 55 criancas), ver o mapa do parque e conhecer algumas das atrações.

Ainda em construção, Legoland Flórida será inaugurado dia 15 de outubro. Foto: Legoland/Divulgação

A criançada poderá deixar a imaginação correr solta na Imagination Zone, repleta de figuras feitas de tijolos de Lego – entre elas, a cabeça de Albert Eistein. Na Lego City, uma minicidade para o tamanho deles, os pequenos podem tirar carta de motorista – válida, logicamente, apenas para a cidade de mentirinha.

Já a Lego Club House leva para o mundo virtual as construções com os famosos tijolinhos. Crianças do mundo inteiro poderão construir, juntas, um universo feito de Lego nesta atração para múltiplos jogadores.

Este será o quinto parque da Lego – há outras unidades em Billund, Dinamarca (construída em 1968), Windsor, próximo a Londres (1996), Carlsbad, na Califórnia (1999) e Günzburg, Alemanha (2002). A empresa deve anunciar ainda este ano uma nova unidade, a ser construida na Malasia.