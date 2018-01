Floripa ‘gay friendly’, agora com novo portal

Bruna Tiussu

Se não bastasse o impressionante número dito e repetido – “são 42 incríveis praias” – e os corpos esculturais desfilando na areia, Floripa ainda conta com a hospitalidade do seu povo para receber todo tipo de visitantes. Não à toa, vem sendo considerada um dos destinos mais gay friendly do Brasil, com cada vez mais hotéis, pousadas, restaurantes e bares estampando suas bandeirinhas de arco-íris.

Nos últimos anos, a ilha catarinense tem sido apontada pela Embratur como o terceiro destino mais procurado pelos viajantes homossexuais, atrás apenas de Rio e São Paulo. E seu potencial é tão grande que, no ano passado, foi escolhida para sediar um evento importantíssimo do setor: a 29.ª Convenção Global da Associação Internacional do Turismo Gay (IGLTA, na sigla em inglês).

Além das já manjadas Praia Mole e Galheta, Floripa se esforça para aumentar seu leque de opções de atrações (inclua aí também lugares para comer, comprar e se divertir à noite) para que gays, lésbicas e simpatizantes tenham férias inesquecíveis por lá. Afinal, quem é louco de abrir mão de um setor que chega a movimentar cerca de R$ 275 bilhões por ano no mundo?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Praia Mole, um dos famosos cantos de areia ‘gay friendly’ da ilha. Foto: Ricardo Freire/Estadão

Novidade online. De olho neste público, acaba de ser lançado o site Brazil Gay Tourism, com foco na capital catarinense, claro, e disponível em português, inglês e espanhol. Qualquer viajante pode usufruir das dicas e informações ali publicadas – onde ficar, comer, badalar, detalhes das praias da ilha, agenda cultural entre outros. Mas os gays podem ir além, e conferir a indicação do barzinho GLS de tal praia, a festa que mais atrai homossexuais, e por aí vai.

Com o carnaval chegando aí, o novo site traz dicas da folia na Ilha da Magia. Tá afim de uma festa onde a diversão impera, pierrô dança com pierrô e colombina com colombina? Corre lá para conferir a agenda!