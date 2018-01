Forte de Copacabana recebe celebrações do Dia das Crianças

Roda gigante instalada no Forte de Copacabana em 2009. Foto Marcos de Paula/AE

Espaço não comum para eventos infantis, o histórico Forte de Copacabana, no canto direito da praia, será palco do Brinca Rio. Em comemoração ao Dia das Drianças, designers e fabricantes de jogos e brinquedos educativos do Rio de Janeiro recebem pais e filhos entre os dias 8 e 12 de outubro para diversas atividades.

Das 10 às 18hs, os pequenos poderão participar de oficinas de papel, de bonecos, malabares e brinquedos informativos. Também haverá uma feira de brinquedos educativos, mesas de jogos para todas as idades, palestras para estudantes, pais e educadores.

Para animar ainda mais a semana das crianças, durante todos os dias do evento, o grupo Coletivo Bravos e a TPN (Trupe Performática Newronio) realizarão shows com enfoque no universo das artes circenses. O ingressos para o forte custa entre R$ 2,00 e R$ 4,00, e o acesso ao evento é gratuito. Estacionamento gratuito.

Forte de Copacabana

Data: 08, 09, 11, 12 de outubro de 2011

Av. Atlântica, Posto 6, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Telefone: (21) 2287-3781