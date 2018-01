Fotografar, porque só viajar não basta

CONECTE-SE: APPs

Depois do sucesso do Instagram, outros aplicativos querem uma chance no seu smartphone para dar tons especiais aos cliques das sua viagens.

Photosynth – A paisagem é incrível demais para ficar espremida numa foto? O Photosynth mostra belezas em 360°. Obrigatório para a vista de tirar o fôlego em Machu Picchu. Para iOS – grátis

Postale – Produza seu próprio cartão-postal com direito a caprichos como selo da cidade e carimbo. Envie por e-mail ou compartilhe nas redes sociais. Para iOS – grátis

Postgram – Outro que dá cara de cartão-postal às fotos. Mande a imagem com uma frase que a empresa que gerencia o app imprime e envia a qualquer lugar do mundo por US$ 0,99. Quem usou diz que os cartões têm boa qualidade – o problema é a entrega. No Brasil, pode levar até um mês para chegar. Para iOS e Android – grátis

Photo Post – Seu celular está cheio de fotos das férias? Envie para o app, que revela e entrega em casa. Quanto maior a quantidade, mais barato – a partir de R$ 0,89. Para iOS e Android – grátis