Foz do Iguaçu inaugura Vale dos Dinossauros

Um Tiranossauro-rex com altura de um prédio de quatro andares e 23 metros de comprimento é a atração principal do atrativo inaugurado na quinta-feira (17) em Foz do Iguaçu. O Vale dos Dinossauros tem 20 espécies representadas. As réplicas produzem sons e movimentam a cauda, as patas, abrem a boca e mexem os olhos.

O Vale dos Dinossauros faz parte do complexo do Foz do Iguaçu Park Show, que tem também o Museu de Cera Dreamland com figuras como Madona, Michael Jackson, Frank Sinatra, Geogre Clooney, Gisele Bündchen e ainda figuras como Bob Esponja, Chapolin e Homer Simpson.

Ingressos custam R$ 70 para adultos e R$ 50 para crianças maiores de 7 anos, com acesso a todo o complexo. Só para o Vale dos Dinossauros, R$ 40 para adultos e R$ 25 para crianças.