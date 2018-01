Foz do Iguaçu terá maior bar de gelo do mundo

Foz do Iguaçu está a todo vapor e já se foi o tempo de o destino paranaense ser conhecido apenas pelas Cataratas – que, aliás, nunca saem de moda e são sempre um ótimo motivo para ir até lá. Mas a cidade tem oferecido muito mais atrativos, com novidades.

A última delas é a abertura do maior bar de gelo do mundo, com 120 metros quadrados. Batizado Ice Bar Brasil, promete desbancar os 70 metros quadrados do Ice Bar de Madri, maior do mundo atualmente.

A casa deve abrir no fim de setembro, com capacidade para até 60 pessoas por grupo (será preciso fazer reserva), e o tempo médio da visita é de 45 minutos. Seus ambientes terão temperatura entre -5ºC e -10ºC (bem friiiooos, certo?), decorados com esculturas de gelo e neve caindo em tempo real.

Além da diversão congelante, acompanhada pelos ritmos de um DJ, serão servidos lanches, petiscos e refeições (pagos à parte); drinques, bebidas quentes e opções não alcoólicas (open bar com opções especiais pagas à parte).

Ainda não foram divulgadas novas informações, mas ficaremos de olho – e com a blusa de frio prontinha para sair do armário.

SERVIÇO

Endereço: Av. das Cataratas, 3570 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu, Paraná,

Ingresso: R$ 59; para moradores de Foz do Iguaçu, R$ 39.

