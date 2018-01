Galápagos: Plazas Sur, cuidado onde pisa!

Os raios do sol poente iluminavam a ilhota próxima a Santa Cruz enquanto o leão-marinho tirava sua soneca, o atobá-de-pés-azuis olhava o horizonte e um caranguejo caminhava ao seu lado. Galápagos resumida em apenas uma cena.

Apesar desse encontro inicial, as verdadeiras estrelas da ilha são as iguanas terrestres. Em tons de amarelo e cinza, elas passam despercebidas entre as rochas e a vegetação.

É bom prestar atenção onde pisa: elas não se movem nem quando passamos bem ao seu lado. Se você estiver distraído batendo a foto de outro bicho, pode acabar causando um acidente…

Cheia de cactos suculentos, a ilha oferece, em abundância, o alimento perfeito para esses animais pré-históricos. Eu poderia até dizer que a paisagem é também espetacular. Mas, em se tratando de Galápagos, seria um pleonasmo.