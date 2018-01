Região famosa por suas cores, pelos matizes do céu, pelos aromas da sua comida e pela qualidade de seus vinhos, a Toscana continua a encantar. Na edição desta terça-feira do Viagem você acompanha uma viagem por um lado menos conhecido da Toscana. Uma imersão num roteiro que fofe das belas – e lotadas de turistas – Florença, Pisa e Siena. Abaixo fizemos uma galeria com algumas das melhores imagens desta jornada. Buon viaggio!

