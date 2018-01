Golfe e tigres em luxuosos passeios de trem

Os afortunados passageiros do The Royal Scotsman, exclusivo trem de luxo noturno do Reino Unido, terão este ano duas saídas de Edimburgo, na Escócia – em 18 de maio e 22 de setembro –, dedicadas a visitar os campos de golfe míticos nas Terras Altas. The Golf Tour vai percorrer três famosos greens, entre eles o Cruden Bay Golf Club, idealizado pela lenda do esporte “Old” Tom Morris (1821-1908).

A jornada terá cinco dias e o pacote custa a partir de US$ 8.850 por pessoa, em cabine dupla. O valor inclui refeições, taxas de uso do campo e carrinho – tacos e serviços de caddies à parte.

Ásia. De 2 a 6 de outubro, a aventura sobre trilhos parte de Cingapura rumo a Malásia e Tailândia a bordo do Eastern & Orient Express. Os passageiros terão a chance de visitar o hábitat natural dos tigres asiáticos, espécie sob risco de extinção, e colaborar para sua preservação. O roteiro custa a partir de US$ 4.930 por pessoa.