Grand Vía, em Madri, comemora cem anos

Avenida mais emblemática de Madri, a Gran Vía comemora neste ano o seu centenário. Mas o presente quem ganha são os visitantes. O órgão oficial de turismo da cidade lançou dois roteiros temáticos que percorrem a história, o comércio, a arquitetura e as atrações locais.

No Gran Vía, 100 anos de história, um guia mostra as transformações pelas quais a avenida passou ao longo dos anos. Dos edifícios às instituições culturais, dos moradores aos personagens que a fizeram famosa.

O tour é realizado em um ônibus panorâmico, aos domingos, ao meio-dia. Saída da Calle de Alcalá, 43 (Igreja de San José). Custa 3,90 euros.

Já o Gran Vía Centenario é uma visita teatralizada, com anedotas e música. Ocorre aos sábados e domingos, das 18 horas às 20h30 (até 7 de novembro). Saídas a cada meia hora da Calle Antonio Maura, esquina com a Plaza de la Lealtad. Também por 3,90 euros. Informações: www.esmadrid.com/descubremadrid.

As comemorações ainda incluem exposições fotográficas, concertos e debates. Confira a programação no site http://granvia.esmadrid.com, que também traz um mapa interativo com todas as atrações da avenida.