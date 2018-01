Harry Potter: nova área em Orlando será aberta dia 8 de julho

Lucas Frasão / ESPECIAL PARA O ESTADO / ORLANDO

Embarcar no Expresso de Hogwarts era apenas um sonho de fãs de Harry Potter, mas será realidade a partir de 8 de julho nos parques da Universal, em Orlando, nos Estados Unidos. O anúncio da abertura da nova área temática foi feito nesta quarta-feira (18) por ninguém menos que James Phelps, ator que interpreta Fred Weasley, personagem presente desde o início da série.

Ao lado de James Phelps, seu irmão Oliver Phelps (George Weasley) e os atores Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Evanna Lynch (Luna Lovegood) subiram ao palco em Orlando para anunciar a data de estreia da aguardada novidade no parque Universal Studios.

A nova área vai dobrar o tamanho dedicado ao fãs dos bruxos criados pela escritora J.K. Rowling. O Mundo Mágico de Harry Potter – Beco Diagonal será aberto para o público durante o verão dos Estados Unidos, em julho, e será somado à área temática já existente no parque Islands of Adventure desde 2010, O Mundo Mágico de Harry Potter – Hogsmeade.

Como é possível que a área dedicada a Harry Potter seja dividida nos dois parques da Universal em Orlando? “Na história original, Hogsmeade fica na Escócia e o Beco Diagonal, em Londres. Por isso dividimos em dois parques” , disse Thierry Coup, responsável pela criação de novas atrações nos parques da Universal durante a apresentação para a imprensa.

O visitante que quiser conhecer as duas áreas dedicadas a Harry Potter terá de comprar ingressos para os parques Universal Studios e Islands of Adventure. A boa notícia é que o Expresso de Hogwarts vai ligar os dois pontos, recriando o caminho que os alunos bruxos fazem pelo interior da Inglaterra em todo início e fim do ano letivo.

A montagem da nova área do parque foi preparada com muita atenção ao detalhe. A Universal Creative, divisão da Universal que cuida da produção de novas atrações, conversou com a escritora J.K. Rowling antes de começar os trabalhos e filmou imagens inéditas com os atores do filme, especialmente pensadas para ilustrar as novidades.

A Universal também recebeu alguns atores da série para dar uma olhada nos novos cenários antes da abertura oficial. “Harry Potter faz parte da minha vida desde que tenho 8 anos” , disse a atriz Evanna Lynch, que interpreta a personagem Luna Lovegood, aliada de Harry em sua luta contra Lord Voldemort. “É muito legal quando a gente volta ao cenário do parque e, mesmo assim ainda, pode se surpreender” .