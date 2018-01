Horário de verão: viajantes devem ficar atentos

A partir da meia-noite de sábado (18), os relógios deverão ser adiantados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. A mudança, adotada anualmente para economizar energia no horário de maior consumo, vai até 22 de fevereiro de 2015. Porém, viajantes – especialmente aqueles que tem passagem marcada para o fim de semana em que se inicia a troca de horário – devem ficar alertas para não perderem voos e conexões.

Algumas das principais companhias aéreas que operam no País divulgaram recomendações específicas para seus passageiros. Mas uma é válida em todos os casos, confirme e reconfirme o horário dos seus voos:

TAM: Desde a zero hora de domingo (19), os horários de chegada e partida dos voos da empresa nas regiões Norte e Nordeste serão antecipados em uma hora em relação aos horários atuais. Nas demais regiões do país, os horários das partidas e chegadas permanecerão inalterados. A TAM recomenda aos seus passageiros de voos domésticos e internacionais que fiquem atentos ao horário de embarque. Os bilhetes para todos os voos domésticos e internacionais operados após a zero hora de domingo já foram processados e emitidos pela companhia com os horários corretos.

Gol: Recomenda aos clientes que fiquem atentos aos horários de seus voos domésticos e internacionais. As partidas e chegadas nas regiões Norte e Nordeste, que não aderiram ao horário de verão, foram antecipadas em uma hora em relação aos horários atuais. Os bilhetes aéreos apresentam a hora local, sendo o embarque no horário da cidade de origem e o desembarque de acordo com o horário da cidade de destino. Os clientes devem sempre seguir o horário local da cidade. Em caso de dúvida, confirme os horários no site www.voegol.com.br ou entre em contato com a Central de Atendimento da GOL: 0800-7040-465.

Azul: Fez alterações nos horários de partida e chegada de seus voos nas regiões Norte e Nordeste. Entre 19 de outubro e 22 de fevereiro, todas as operações nestas regiões serão adiantadas em uma hora em relação ao horário de Brasília, considerando os horários atuais dos voos.

Turkish Airlines: A partir do próximo domingo, 19 de outubro, os voos da companhia aérea no País sofrerão alterações de horário em suas partidas e chegadas. O voo TK 16, saindo de Buenos Aires com destino a Guarulhos, tem partida às 22h40 e chegada às 02h30. Já o voo TK16 saindo de Guarulhos com destino a Istambul passa a decolar às 04h05 e chega na Turquia às 21h35. A rota que parte da capital turca decola às 09h30 e pousa em Guarulhos às 17h55. E a aeronave segue às 19h30 rumo ao aeroporto de Ezeiza, chegando por lá às 21h15.

Viagens rodoviárias.

A Socicam, empresa que administra terminais rodoviários em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, informa que os ônibus com partidas programadas até as 23h59 do sábado (18) sairão normalmente, obedecendo ao horário antigo. Os ônibus que têm partidas previstas a partir da primeira hora de domingo (19) sairão obedecendo ao novo horário. Portanto, não haverá passagens datadas de 19/10/2014 com horário de embarque entre 0h e 0h59. Os passageiros que tiverem dúvidas sobre o horário de embarque poderão contatar o atendimento do terminal rodoviário ou diretamente as empresas de ônibus.