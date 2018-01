Hospedagem para pequenos viajantes

Praticamente todos os hotéis recebem bem os hóspedes mirins. Costumam ter monitores e muito espaço para brincadeiras. Mas alguns vão além e despertam um mundo de fantasias. Realizam sonhos. Seja no quarto do Bob Esponja ou em um castelinho medieval. Confira dez opções que prometem enlouquecer as crianças.

Pelo mundo:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Disney’s Caribbean Beach Resort, Orlando

Os meninos se sentem o próprio Jack Sparrow na suíte do Disney’s Caribbean Beach Resort inspirada na superprodução Piratas do Caribe. O visual não peca: camas com proa e popa e acessórios no melhor estilo bucaneiro. A partir de US$ 149 a diária.

Loews Royal Pacific Resort, Orlando

Dormindo com os dinossauros em uma ilha perdida da Costa Rica. Já imaginou? Delírio possível no Loews Royal Pacific Resort, na Universal Orlando. Na suíte temática do filme Jurassic Park, que tem dois quartos, a cabeceira da cama é uma gaiola e alguns móveis foram utilizados no making of. Diárias de US$ 434 a US$ 669. Ou prefere entrar nas histórias malucas do Dr. Seuss? Em três dimensões e com todos os personagens presentes. No Loews Portofino Bay Hotel, também na Universal. Diárias de US$ 589 a US$ 819.

Nickelodeon Family Suites, Orlando

As crianças vão ficar 24 horas por dia ligadas na Nickelodeon. O hotel é todo temático, com presença garantida de Bob Esponja e Dora Aventureira nos quartos, na piscina e até no café da manhã. Diária a US$ 169.

Fantasyland Hotel, Edmonton (Canadá)

Todo e qualquer turista é capaz de encontrar nesse hotel um quarto que é a sua cara. São 120 suítes temáticas em 11 estilos diferentes. Mas tudo relacionado ao mundo da fantasia. Na suíte Hollywood, por exemplo, há um camarim glamouroso e uma bela jacuzzi preta, para o hóspede se sentir como uma verdadeira estrela de cinema. Aproveite a oportunidade para desfilar em sua própria calçada da fama. Já para os aventureiros, a suíte Truck permite desfrutar de toda a emoção de levar a vida na estrada. Na hora de dormir, nada melhor que se aconchegar na carroceria da própria picape. Ainda no hotel, parque aquático e shopping center. Diárias a partir de 248 dólares canadenses.

Dog Bark Park Inn, Cottonwood (EUA)

Seu filho sempre sonhou ter um cachorro? Então pense na reação dele ao dormir dentro de um beagle. Sim, o Dog Bark Park Inn, em Cottonwood (Idaho, EUA), é o maior cão do mundo! Pelos dois andares, acomodações repletas de objetos caninos, com destaque para o banheiro inspirado em um hidrante. A diária em quarto duplo custa US$ 92.

Por aqui:

Hotel Estância Atibainha, Nazaré Paulista

Um castelo com quatro torres, no melhor estilo medieval, é o principal cenário da brincadeira. E os pequenos se transformam, claro, em reis, rainhas e membros da corte. O local também conta com trenzinho, pedalinhos e centro hípico. A diária do casal é a partir de R$ 639. Crianças de 3 a 8 anos pagam R$ 199 e de 9 a 12, R$ 209.

Royal Palm Plaza, Campinas

Diversão ao ar livre sem intervalo. Essa é a proposta das duas áreas temáticas do hotel. O Kata Kuka, destinado a crianças a partir dos nove anos, é um jogo dividido em quatro etapas que mistura aventura e mistério. A brincadeira se passa em meio a uma civilização perdida, com labirintos, paredes de escalada, tirolesa e arvorismo. Para os menores, o resort tem a Miniville, espaço lúdico que conta com um castelo estilo medieval, palco de diversas apresentações teatrais e shows. Além disso, eles podem conhecer a casa de boneca da coelhinha Fofa Flor, o navio pirata do capitão Currupaco Paco e a nave espacial do Comandante Átila. A diária custa desde R$ 425 por pessoa.

Hotel Fazenda Mazzaropi, Taubaté

Circuito de arvorismo e tirolesa, oficina de boneca de pano, horta, trenzinho, charrete, contadores de histórias de Monteiro Lobato, sessões de cinema… tem atrações para todas as idades no Mazzaropi. A diária custa a partir de R$427.

Bourbon Atibaia

Brincar de comidinha na cozinha da Magali, de escolinha no cantinho da Mônica, consertar os carrinhos na oficina do Cascão… atividades não faltam no Espaço Turma da Mônica, perfeito para as crianças entrarem no clima das aventuras da turminha. Destaque também para a Ilha da Turma, um mininavio ancorado na piscina infantil que serve de campo de batalha para as crianças. Diárias a partir de R$ 350.

Hotel Colina Verde, São Pedro

As crianças não têm – e tampouco querem – um minuto de descanso. Nos playgrounds, na brinquedoteca, na hípica, no salão de jogos, na fazendinha… Diária a R$ 430.