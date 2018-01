Hotéis novos e já no seleto grupo da Condé Nast

Bruna Tiussu

A Condé Nast Traveller acaba de divulgar a 16.ª edição da sua Hot List, que agrupa os considerados melhores novos hotéis do mundo. Este ano, a lista conta com 60 estabelecimentos de 49 países – para chegar ao seleto grupo, jornalistas espalhados por todos os continentes visitaram 121 recém-lançadas opções de hospedagem. Há de tudo: do clássico ao moderno-futurista; do urbano ao resort de selva.

Confira alguns deles (a lista completa você vê aqui):

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hotel Armani, no centro de Milão, é o segundo da rede. Foto: Reuters

Depois de quatro anos em construção, Hotel Mandarin Oriental de Paris foi inaugurado em junho do ano passado. Foto: Charles Platiau/Reuters

Ocupando três torres em Bal Harbour, coladinho em South Beach, Miami, o St. Regis é a novidade hoteleira da sofisticada região. Foto: Reprodução

Se autodenominando um resort urbano, o Four Seasons de Marrakesh foi inaugurado em junho. Foto: Reprodução

O Tierra Patagônia foi construído no melhor estilo dos lodges de luxo locais, e tem 40 suítes. Foto: Reprodução

O antigo Midland Grand foi restaurado e recém-inaugurado como St. Pancras Renaissance London Hotel, em estilo nada minimalista e 245 suítes. Foto: Reprodução