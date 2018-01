Húmus em tamanho família

Mais de 300 chefs libaneses trabalharam sem descanso hoje em Beirute na árdua tarefa de conquistar um espaço no Guinness Book. Juntos, eles produziram a maior quantidade de húmus em um prato de barro do mundo, pesando 10.452 quilos – mais que o dobro do recorde anterior (4.090 quilos), de Israel.

Cerca de 7 toneladas de grão de bico, 2 de tahine, 2 de pasta de gergelim e 700 litros de azeite de oliva foram necessários para produzir o gigante prato da iguaria típica do Oriente Médio.

Felizmente, depois de toda a trabalheira, o árbitro do Guinness Book confirmou que o título do recorde passa para as mãos dos libaneses.