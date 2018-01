Imagens da vida pantaneira

Foram sete dias em meio ao Pantanal. Uma oportunidade das crianças e adolescentes da Casa Taiguara conhecerem uma realidade muito diferente da sua. As histórias tristes, de abusos, violência e abandono ficaram para trás. As grandes preocupações durante os dias na Fazenda Santa Sophia eram andar a cavalo, acompanhar os peões na lida com o gado, tomar banho de rio… Dias repletos de sorrisos e brigas, lágrimas e gargalhadas, paqueras e brincadeiras. Como saldo, lembranças que, certamente, ficarão para o resto da vida. E muitas, muitas fotos.

