Ingressos esgotados? Pacotes para o Rock in Rio garantem entradas

O script foi aquele já conhecido: 4 horas depois de abertas as vendas de ingressos para o Rock in Rio 2013, às 10 horas desta quinta-feira (4), todas as datas – serão sete dias de shows – estão esgotadas. Mas isso só se aplica aos ingressos avulsos. Porque uma parte importante do volume total de entradas está nas mãos da CVC, a operadora oficial do festival (que não divulga o montante). E serão vendidas em pacotes que podem ter o formato desde um bate-volta a partir de São Paulo até um programa com aéreo até o Rio, hotel e traslados. Todos, claro, com ingresso garantido.

Veja exemplos. Os preços são os mínimos por pessoa, o que significa que podem aumentar, e têm saídas da cidade de São Paulo.

R$ 720: o pacote Punk Rock é um bate-volta de ônibus

R$ 1.038: com o nome de Garage Rock, inclui hotel (1 noite), café da manhã e traslados desde e para a Cidade do Rock

R$ 1.298: o Classic Rock inclui transporte rodoviário até o Rio (ida e volta), hotel (1 noite), café da manhã e traslados de ida e volta à Cidade do Rock

R$ 1.668: o pacote Hard Rock prevê aéreo São Paulo-Rio-São Paulo, hotel (1 noite), café da manhã e traslados de ida e volta à Cidade do Rock.

A CVC também monta programas sob medida para quem quiser ficar mais tempo no Rio e assistir a mais noites de shows. A operadora tem ingressos para vender, sempre atrelados aos seus pacotes.

Outra operadora, a Megtur, vende pacote para o evento – e garante ingressos, comprados da CVC. Por a partir de R$ 2.530, o programa inclui aéreo de ida e volta a partir de São Paulo, três noites de hospedagem em hotéis na Barra da Tijuca, ingressos para duas noites de shows e traslados entre o hotel e o aeroporto na chegada e na partida.