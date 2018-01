Instagram: por onde andam nossos leitores

Confira cliques dos leitores pelo mundo. Para ver sua foto do Instagram publicada aqui ou no suplemento Viagem, basta postá-la com a hashtag #viagemestadao ou enviá-la para viagem.estado@grupoestado.com.br.

Pouco se ouve falar do Amapá. Por isso, @fabiobarath fez questão de registrar a Fortaleza de São José de Macapá, arquitetada para afastar flibusteiros ingleses e holandeses no século 18

As montanhas vertiginosas de Machu Picchu formam a paisagem mais associada ao Peru. @natie_soares conseguiu uma imagem nada óbvia com esse horizonte de dunas em Huacachina, perto de Ica

@kyra_ururahy registrou a contagem regressiva para o (triste) fim de suas férias na Grécia com este belo cenário azul do litoral do país europeu como pano de fundo. Será que ela vai querer voltar?

Apesar de curta, a legenda da @izamig é muito explicativa. “Paz indescritível!! rumo #santiagodecompostela.” Ou seja, boas energias enviadas diretamente do emblemático e belo Caminho de Santiago