Luiz Ricardo clicou seu filho Lorenzo, de 7 anos, na Cachoeira do Cerradão, atração do Parque Nacional da Serra da Canastra. “O inverno é a época ideal para visitá-lo. A chuva dá uma trégua e as nascentes e riachos ficam incrivelmente transparentes”.

