Irã, uma grata surpresa

Foto: Arquivo Pessoal

Sem muitas informações prévias, Marcia Bulle e o marido visitaram o Irã em fevereiro. “Como o país é um dos mais demonizados na imprensa internacional, não sabíamos direito o que esperar. Tivemos uma grata surpresa.” A viajante relata que os iranianos são simpáticos e atenciosos e, quanto aos lugares que visitou, não economiza elogios: “A praça (Imam Khomeini, no centro de Teerã), do tamanho de quatro campos de futebol, tem um palácio e um imenso bazar. No detalhe, a Mesquita Sheik Lotfollah, construída entre 1602 e 1619”.