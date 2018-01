Israel para todos os gostos

País com mais de 6 mil anos de história, Israel é um destino que vai muito além do foco religioso. Tel-Aviv tem praias, restaurantes e uma vida noturna contagiante. Muitas lojas de design, museus e o complexo do Porto de Tel-Aviv – restaurado recentemente – fazem deste um local descontraído em um país cheio de descobertas a serem feitas. Também vale a pena conhecer as maravilhas e os traços do passado que fizeram de Jerusalém um lugar sagrado para tantas religiões. Confira alguns pacotes para descobrir Israel. Todos incluem parte aérea e hospedagem.

US$1.320: 5 noites em Jerusalém. Americanas Viagens

US$1.410: 5 noites em Tel-Aviv. No Shoptime Viagens

US$1.440: 5 noites em Haifa. No Submarino Viagens

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

US$ 2.260: 7 noites, entre Tel-Aviv e Jerusalém. Na Giampá

US$ 2.513: 7 noites, entre Belém, Haifa, Jerusalém e Nazaré. Na Filhos da Terra

US$ 2.515: 7 noites, entre Jerusalém, Tel-Aviv e Galiléia. Na The One Travel

US$ 2519: 7 noites, entre Monte das Oliveiras, Rio Jordão e Mar Morto. Na Bon Voyage

US$ 2.656: 7 noites, Belém, Galileia, Haifa, Jerusalem, Nazaré, Tel-Aviv. Na New Age

US$ 2.898: 7 noites, entre Tiberiades, Tel Aviv e Jerusalém. Na Natural Mar

US$ 3.123: 7 noites, entre Tel Aviv, Mar Morto e Galileia. Na Judy & Associates

US$ 3.560: 8 noites. Tel Aviv, Jerusalém, Haifa e Eilat. Na Kontik

US$ 4.804: 7 noites, entre Jerusalém, Tel-Aviv e Galileia. Na Tereza Ferrari Viagens

US$ 6011: 6 noites, entre Jerusalém, Belém, Nazaré e Tel Aviv. Na Interpoint

US$ 12.358: 5 noites em Jerusalém no King David Hotel. Na Selections

(Por Felipe Mortara)