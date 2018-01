Janeiro é mês de…

Dia 2 – ‘Rebajas’ e ‘sales’

As liquidações começam nas Arábias com o Dubai Shopping Festival, que, até 2 de fevereiro, promete descontos de até 75% em perfumes, tecidos, artesanato, artigos eletrônicos, joias e ouro. Já na Espanha as rebajas fazem as principais redes de comércio derrubarem os preços a partir de 7 de janeiro. Do outro lado do Atlântico, Nova York não tem data oficial para abertura das sales, mas grandes lojas de departamento como Barneys, Saks e Bloomingdale’s promovem bota-foras memoráveis.

Dia 3 – Cunha ao som de jazz

Quem abre o Festival de Jazz e Blues no interior de São Paulo é Paulo Meyer, que terá a companhia da banda The Thunderheads. As apresentações são gratuitas e ocorrem diariamente, às 15 e às 21 horas, na Praça da Matriz, até o dia 25. Os mais inspirados poderão incrementar seus conhecimentos sobre os ritmos em oficinas musicais vespertinas. Veja mais aqui.

Dia 5- Velocidade até Valparaíso

Rabiscando dunas da América do Sul a toda velocidade, a 36ª edição do Rali Dakar terá sua largada em Rosário, na Argentina, com participação de 450 veículos, entre carros, caminhões, motos e quadriciclos. Os competidores vão percorrer mais de 9 mil quilômetros em paisagens de tirar o fôlego – o trajeto deste ano, além de mais extenso, deve bater o recorde de altitude da prova, a mais de 4.700 metros acima do nível do mar. Um percurso diferente levará as motos e quadriciclos à Bolívia. Todos terminam a competição no dia 18, em Valparaíso, no Chile.

Dia 16 – Comilança em Cayman

A ilha caribenha que ficou famosa como paraíso fiscal vem se especializando em outra atividade que desperta – e muito – o interesse geral: comer. O Cayman Cookout é um intensivão de cursos de cozinha, degustações e jantares de gala com chefs premiados em elegantes hotéis de Grand Cayman. Os preços variam de US$ 30 a US$ 1.889 por um pacote com hospedagem e acesso aos eventos. Mais em caymanislands.ky

Dia 16 – Lavagem do Bonfim

A cena é uma das mais clássicas da cultura brasileira: dezenas de mulheres esfregam os degraus de uma bela igreja do século 18 em Salvador. Nesse dia, milhares de pessoas vestidas de branco – numa homenagem a Oxalá, divindade do candomblé que é associada ao Senhor do Bonfim – seguem em cortejo da Basílica da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, até a Colina Sagrada, no Bonfim, num percurso de quase 10 quilômetros. Emocionante.

Dia 17 – Sul musical

O maior festival do Sul do País

começa no Sapiens Parque, em Florianópolis, nos dias 17 e 18, com grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo e O Rappa. Entre 7 e 8 de fevereiro, a versão gaúcha do evento ocorre em Xangri-Lá. Custa a partir de R$ 170 em ingressorapido.com.br.

Dia 24 – Cinema em Tiradentes

Até 1º de fevereiro, a cidade mineira celebra a 17ª edição de sua Mostra de Cinema. Serão exibidos 102 curtas de 16 Estados ao longo de nove dias de programação – 100% gratuita. Este ano, o evento vai homenagear a trajetória do ator paulistano Marat Descartes (foto). Além disso, a Mostrinha reúne novidades em produções nacionais infantis. Mais: mostratiradentes.com.br.