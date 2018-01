Jantar à luz de velas em Puente Fitero

Nesta noite dormimos no albergue de San Nicolás, também conhecido como Hospital de Peregrinos de San Nicolás. Nele, há apenas 14 vagas por noite e o pagamento é feito em donativos. O mais interessante é que não há energia elétrica e isso dá um charme singular ao lugar. Tivemos uma noite especial com jantar à luz de velas, vinho, música e muita conversa neste edifício construído no século XIII. Dormimos em colchonetes no altar da capela. Veja nas fotos abaixo como é o albergue:

Hospital de Peregrinos de San Nicolás Filipe Araújo/Estadão Hospital de Peregrinos de San Nicolás Localizada em Itero del Castillo, a capela de São Nicolau ficou abandonada durante centenas de anos até um professor universitário decidir reformá-la. Hoje, ela funciona como um albergue e ficou conhecida como Hospital de Peregrinos. Localizada em Itero del Castillo, a capela de São Nicolau ficou abandonada durante centenas de anos até um professor universitário decidir reformá-la. Hoje, ela funciona como um albergue e ficou conhecida como Hospital de Peregrinos.

Lá só dormem peregrinos credenciados e há espaço para 14 pessoas. Além de abrigo, os monges também oferecem jantar e café da manhã. O pagamento é feito com donativos.

O Hospital de Peregrinos costuma ficar aberto entre os meses de junho e setembro

O prédio do Hospital de Peregrinos de San Nicolás foi construído no século XIII.

No local não há energia, por isso os jantares são feitos à luz de velas.

Aqui podemos ver os peregrinos jantando no Hospital de Peregrinos de San Nicolás.

Detalhe da capela de San Nicolás.

'Os Felipes' tiraram foto com os anfitriões do Hospital de Peregrinos, o italiano Lino e a espanhola Elba.

Pela manhã, pegamos vento e chuva entre Puente Fitero e Carrion de los Condes. Devemos percorrer 34 quilômetros até nossa parada, mas antes almoçamos em Boadilla. Em Frómista encontramos Naide Nóbrega e Juan Pablo Ausin com suas filhas Marina e Clara. Naide é de Pernambuco e Juan Pablo da região de Palencia, onde estamos. Eles se conheceram no Caminho de Santiago em 2007 e hoje moram juntos em Recife.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.