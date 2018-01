João Pessoa segue ao som dos violinos

Apresentação de quartetoinstrumental na Igreja do Carmo, em João Pessoa. A cidade sedia seu primeiro Festival Internacional de Música Clássica. Foto: Hélvio Romero/Estadão

O centro de João Pessoa, na Paraíba, é todo contraste. Isso porque entre o agito do comércio local – a todo vapor por causa da chegada do fim de ano e do aumento das vendas – vem dividindo espaço com o Festival Internacional de Música Clássica, que começou domingo e vai até este sábado.

A escolha das igrejas como principais “palcos” das mais de 25 apresentações do evento faz com que o Festival se misture à rotina da cidade. Na Igreja do Carmo, por exemplo, turistas e moradores de João Pessoa e de municípios vizinhos lutaram para garantir um espacinho e acompanhar de perto a performance da alemã Kerstin Kendler (violino), do ucraniano Igor Bobylev (viola), do holandês Arjan Woudenberg (clarinete) e da brasileira Ana Maria Chomorro (violoncelo) na noite de quinta-feira.

As cerca de 200 pessoas que lotaram a igreja localizada na Praça Dom Adauto, ou Praça do Bispo, bem no centro de João Pessoa, puderam se deliciar com um repertório que encanta não apenas os conhecedores de música clássica, como também aqueles quem gostam e têm sensibilidade diante da delicadeza de cada um dos instrumentos. A sensação de ouvir Mozart, Crussel, Martinu e Haendel cercado da elegância da decoração rococó da Igreja do Carmo, construída em 1592, remete ao sagrado. Ali, história, arte e fé se misturam de todas as formas.

Da esq p/ dir: apresentação da alemã Kerstin Kendler (violino), do ucraniano Igor Bobylev (Viola) da brasileira Ana Maria Chamorro (violoncelo) e do holandes Arjan Woudernberg (clarinete) na Igreja do Carmo, em João Pessoa. FOTO: Hélvio Romero/Estadão

Caminhar pelo jardim interno da igreja enquanto os músicos tocam dentro do salão também é outra experiência marcante. Em uma tarde quente típica da Paraíba, a possibilidade de parar por alguns minutinhos para ouvir música clássica em um espaço verde, dentro da igreja, traz, no mínimo, tranquilidade.

“Fazer apresentações como essa dentro da igreja é o mais adequado, porque mistura a arte sacra com a música clássica. É perfeito”, conta Ana Paula Soares, 48. Moradora de Cabedelo, cidade que fica ao lado de João Pessoa, ela trouxe o filho, Lucas Soares, 17, e a mãe, Ana Soares, 79, para prestigiar os músicos. Mesmo com certa dificuldade de enxergá-los por causa da disposição do espaço e da quantidade de pessoas, o trio gostou muito do que viu: “A última música – Passacaglia para Viola e Violino (arranjo Hallvorsen), executada por Bobylev e Kendler – foi emocionante”, concorda a família.

Confira a programação desta sexta-feira:

16h

Local: Igreja Batista/ Av Pres Getulio Vargas cp 185

Intérpretes: Arjan Woudenberg (Holanda) – Clarinete/ James Aylward (Australia) – Fagote/Barbara Deleu (Bélgica) – Flauta/ Eduardo Olloqui (Espanha) – Oboé / Laurens Otto (Holanda) – Trompa

Programa

Guerra-Peixe – Duo de clarinete e fagote (Allegro/Vivacissimo/Andante/Allegro)

Eugène Bozza – Contrastes I(Andante/Moderato/Allegretto/Alegretto/Larghetto sostenuto/Calme/Allegretto/Allegro )

Beethoven – Duo WoO 27 nº 1 – clarineta e fagote (Allegro comodo/Largheto sostenuto/Rondo)

Giuseppe Maria Cambini – Trio nº 2 para flauta, fagote e oboé ( Allegro affeftuoso/ Presto)

B. Crussel – Trio para clarinete, fagote e trompa (Poco adagio/Allegro moderato/Andantino/Allegro)

Capacidade do local: 600 pessoas / Entrada gratuita

18h

Local: Igreja da Misericórdia

Recital – Lançamento de CD “Suites de Bach” 1, 2 e 3 para violoncelo solo. Com Raiff Dantas

Entrada gratuita

20h

Local: Espaço Gospel -(Av.Ruy Carneiro,s/n em frente a estação da energisa Brisamar)

Entrada gratuita

Programa

Bruckner – Intermezzo em ré menor para quinteto de cordas

Maarten Jense – Tango (quinteto com clarinete)

Mozart – Quinteto de Trompa com duas violas em mi bemol maior Kv 407 (Allegro /Andante/ Rondo)

Weber: Quinteto com clarinete op. 34 em si bemol(Allegro/Fantasia (Adagio ma non troppo)/ Menuetto / Rondo (Allegro giocoso)

Para saber mais sobre o Festival: www.festivaldemusicajoaopessoa.com.br