Jordânia: embarque nessa

Em pleno coração do Oriente Médio, a Jordânia convida a um passeio pela paisagem árida do deserto de Wadi Rum, pelos contrates da capital Amã e pela inigualável Petra, patrimônio mundial esculpido em rocha, de beleza literalmente cinematográfica. São mais de 10 mil anos de história em um único destino.

Fomos até lá conferir tudo isso e muito mais. Sim, a Jordânia estampa a matéria de capa da edição desta semana do VIAGEM. Para ler a reportagem completa clique aqui.

Confira, abaixo, opções de pacote para o destino:

A partir de US$ 3.112: 7 noites, quarto duplo, meia pensão, aéreo. Na Nascimento

A partir de US$ 2.466: 7 noites, quarto duplo, café da manhã, aéreo. Na Soft Travel

A partir de R$ 2.016,90: 6 noites, quarto duplo, meia pensão, sem aéreo. Na Flytour

A partir de US$ 2.189: 4 noites, quarto duplo, café da manhã, aéreo. Na New Line

A partir de US$ 1.027: 6 noites, quarto duplo, meia pensão, aéreo. Na Egípcia Tours

A partir de US$ 3.391: 11 noites, quarto duplo, café da manhã, aéreo. Na Visual Turismo

A partir de US$ 2.803: 8 noites, quarto duplo, café da manhã, aéreo. Na Top Brasil Turismo

A partir de US$ 2.355: 5 noites, quarto duplo, meia pensão, aéreo. Na Raidho

A partir de US$ 3.654: 7 noites, quarto duplo, aéreo, meia pensão. Na Taks Tour

A partir de US$ 5.705: 8 noites, quarto duplo, café da manhã, um jantar, com aéreo. Na Judy & Associates

A partir de US$ 2.674: 7 noites, quarto duplo, meia pensão, aéreo. Na Abreutur

A partir de US$ 2.607: 7 noites, quarto duplo, meia pensão, aéreo. Na New Age

A partir de US$ 1.069: 3 noites, quarto duplo, café da manhã, aéreo. Na Americanas

A partir de US$ 1.285: 6 noites, quarto duplo, café da manhã, aéreo. Na Submarino Viagens

A partir de US$ 2.355: 5 noites, quarto duplo, meia pensão, aéreo. Na Riviera Operadora

A partir de US$ 3.020: 7 noites, quarto duplo, aéreo. Na Marsans

A partir de US$ 3.070: 7 noites, quarto duplo, meia pensão. Na Filhos da Terra

A partir de US$ 2.607: 7 noites, quarto duplo, café da manhã, seis jantares, aéreo. Na Terra Mater Expedições

A partir de US$ 2.100: 7 noites, quarto duplo, café da manhã, cinco jantares, aéreo. Na Friends in the World

A partir de US$ 2.524: 6 noites, quarto duplo, café da manhã, cinco jantares, aéreo. Na ADVTour

A partir de US$ 2.440: 5 noites, quarto duplo, café da manhã, aéreo. Na Tereza Ferrari

A partir de US$ 2.700: 7 noites, hospedagem, meia pensão, aéreo. Na Pisa Trekking

A partir de US$ 3.525: 7 noites, quarto duplo, meia pensão, aéreo. Na Kangaroo Tours