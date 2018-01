Junho, mês de festanças de São João tanto em Caruaru como em Campina Grande

[galeria id=6834]

Olívia Fraga – Especial para O Estado

Em junho, as cidades do interior do Brasil param para celebrar os santos nas festas juninas, em quermesses que reúnem milhares de pessoas. É um carnaval de meio de ano com muita dança, música, fogueira para espantar o frio e comidas típicas. A dica é se programar com antecedência para estar nos dois maiores “arraiás” do País, ambos no Nordeste. Os hotéis costumam lotar.

Em Campina Grande, na Paraíba, a 135 quilômetros de João Pessoa, que se orgulha de ter o maior São João do mundo, a Praça do Povo recebe mais de 1 milhão de visitantes todo ano. Em 2013, a cidade completa três décadas de festa, comemorada com uma ampla reforma no complexo, hoje monitorado com câmeras e dotado com rampas de acessibilidade.

Mais de 280 quadrilhas se apresentam nos fins de semana de 7 de junho a 7 de julho, e shows são aguardados com euforia – Gilberto Gil, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Fagner e Genival Lacerda fechando a programação, além de muitas duplas de sertanejo universitário e grupos forró pé de serra.

Ao lado da Praça do Povo, o Sítio São João é uma pequena vila cenográfica que reúne restaurantes de comida regional, oficinas de música com trios e repentistas e outras atrações.

Para incansáveis forrozeiros, o Trem do Forró é passeio tradicional. O expresso sai da Estação Velha da cidade e ruma ao município de Galante, num percurso animado que dura 1h30 e custa R$ 80 por pessoa.

Já Caruaru, cidade pernambucana imortalizada por Luiz Gonzaga, a 140 quilômetros do Recife, não fica atrás de Campina Grande. Diz ter o melhor arraial junino do Brasil, e se prepara para receber 1,5 milhão de pessoas a partir de 1.º de junho. A festança vai até 29 de junho com artistas como Aviões do Forró, Geraldo Azevedo, Luan Santana e Garota Safada.

Haverá 200 shows na Praça 18 de Maio, com a tradicional banda de pífanos, os bacamarteiros e quadrilhas sob bandeirolas e palhoças.

Caruaru também tem banquetes coletivos e neste ano promete fabricar o maior pé de moleque do mundo, com 15 metros de comprimento.

Outros destinos têm embarcado na onda de Campina Grande e Caruaru, cidades que misturam música popular e comida regional. São Luís, a capital do Maranhão, comemora em 30 de junho o 4.° santo, São Marçal. A cidade tem uma das mais belas festas juninas do Brasil. Além do desfile das quadrilhas a festa na Praça Maria Aragão reúne dançarinos de tradições caboclas e portuguesas, como o cacuriá – dança de roda com percussão -, o tambor de crioula e a tradicional brincadeira do bumba-meu-boi.

Já em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, a festa na Cidadela recria os passos de Lampião em espetáculos e encenações públicas (mossorocidadejunina.com.br).