Kruger, um exagero

Na savana o que vale é a lei da sobrevivência, com regras tão óbvias quanto invisíveis para quem não faz parte daquele mundo. A principal delas: onde há impalas, não há leões. Por isso mesmo, quando os guias veem os animaizinhos tranquilos em algum trecho do Kruger Park, mudam logo a direção do parrudo 4X4. Se os “donos do parque” estivessem nas redondezas, suas presas preferenciais não ficariam ali saltitando, felizes da vida.

Com 20 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do Estado de Israel, o Kruger é a maior reserva para safári da África do Sul. Um exagero em todos os sentidos que você puder imaginar. Só leões são cerca de 1.500, que vivem perseguindo as 150 mil impalas. Sem falar em 32 mil zebras, 10 mil elefantes, 9 mil girafas…

São grandes as chances de topar com os cobiçados big five, os animais mais temidos do continente africano – elefante, búfalo, rinoceronte, leopardo e, claro, o leão. Mas vislumbrar o rei requer disposição. O melhor momento para observá-los é de madrugada. Por isso, prepare-se para chegar cedo ao parque (isso se não estiver hospedado em algum logde de lá), por volta das 6 horas, quando ainda sopra um frio cortante na savana.

De maio a agosto, os portões se abrem às 6h30 e só fecham às 19h30. Ou seja, você terá tempo para ir riscando, um a um, os big five do seu caderninho. Rinoceronte, Ok. Elefante, conferido. E, com sorte e um guia experiente, leões. Sua câmera fotográfica será bem exigida – só procure não ultrapassar os limites do zoom ótico, para evitar que seu leão se transforme num grande e desfocado gato.

Para quem gosta do contato direto com a natureza, há empresas que oferecem pacotes com quatro noites de acampamento no parque. Bateu o medo? Fique tranquilo. As barracas são montadas em áreas protegidas. A infraestrutura é razoável: há banheiro, alimentação e, em alguns acampamentos, banco 24 horas. Você vai pagar o equivalente a R$ 1.500.

Mas sempre há como tornar a aventura ainda mais radical. Você pode escolher o pacote especial de trilhas, sem guia. Alugue um carro 4X4 e saia por um caminho de 500 quilômetros no lado leste do Kruger. Custa pouco mais de R$ 1 mil por carro, com capacidade para até quatro pessoas. Detalhe: os visitantes têm de providenciar a alimentação e estrutura para passar a noite. Se você não tem experiência, nem pense.

Tem fôlego? Dá para descer o Kruger numa mountain bike. Criado em 2003, o tour de quatro horas é superpopular e precisa ser agendado. Cada grupo de seis ciclistas tem a companhia de dois guias armados, para qualquer eventualidade durante a trilha de até 24 quilômetros. O roteiro custa o equivalente a R$ 400, incluindo a bike.

Quem não quer sustos e busca luxo deve procurar uma das reservas particulares no Kruger e seus imponentes lodges. No Djuma, a diária é de cerca de R$ 1 mil. O Londolozi, que fica na região preferida dos leopardos, cobra o dobro. DANIEL BRITO, especial para O Estado

Central de Parques Nacionais: www.parks-sa.co.za

Agências: www.airlinktours.com; www.wildlifesaf.co.za; www.bundusafaris.co.za; www.africanroutes.co.za

OUTROS PARQUES

MERGULHE NO MAR DE PHINDA

Sete ecossistemas diferentes, caminhadas na savana, trilhas na praia e a chance de ver animais como leões, rinocerontes e elefantes em seu hábitat. Precisa de mais motivos para encarar o parque Phinda?

Essa reserva particular nota 10 fica a 270 quilômetros de Durban, mais precisamente na Zululândia, na costa do Índico. E, por estar perto do litoral, também oferece opções como mergulho nos recifes de corais – nas proximidades de Mabibi e Sodwana – e pesca em alto-mar. Ainda na água, só que na correnteza do Rio Mzinene, observe pássaros, crocodilos e hipopótamos durante um passeio de barco. A agência Club Travel (www.clubtravel.co.za) cobra R$ 140 por pessoa.

No parque há sete lodges de luxo. O Zuka Lodge (www.phinda.com) tem quartos revestidos de sapê e varandas. A piscina se destaca: conta com vista incrível para a savana. Diárias a partir de R$ 700. A entrada do parque custa R$ 26. Mais: www.phinda.com. ANA PAULA GALLI, especial para O Estado

ADDO: A CASA DOS ELEFANTES

Considerada uma das principais reservas da África do Sul, o Parque Nacional Addo Elefant, a 74 quilômetros de Port Elizabeth, é um santuário para inúmeras espécies de animais e plantas. Os 164 mil hectares abrigam cerca de 450 elefantes, uma das mais densas populações da espécie no mundo. No parque há, ainda, rinocerontes, leões e búfalos.

O Addo Main Rest Camp (00–27-42-233-0556), camping localizado no parque, tem diárias a partir do equivalente a R$ 100 por pessoa. Quer luxo verdadeiro? A opção é o lodge cinco-estrelas Nguni River (00–27-42-235-1022), com quartos a partir de R$ 870.

Os safáris guiados têm saídas diárias às 6h, 9h, 12h, 15h e 16h no inverno. No verão, há um horário extra, às 18h, para o impressionante pôr do sol na savana.

Também é possível fazer o safári à noite. A Bukani Travel & Tours (00–27- 42-233-0091) oferece o passeio (R$ 35 e R$ 50 por pessoa). Mais: www.addoelephant.com. A.P.G.

JIPE ABERTO NO SABI SAND

Berço do turismo sustentável sul-africano, a Sabi Sandi foi fundada em 1943 e é a mais antiga reserva particular do país. A 500 quilômetros de Johannesburgo, o parque reúne espécies como elefantes, leões e rinocerontes. O safári é feito em jipes abertos. Assim, animais e savana podem ser admirados sem a limitação de vidros ou grades.

Você tem a opção de fazer os tours durante o dia ou à noite, quando a savana fica iluminada por potentes holofotes. A entrada do parque custa R$ 17 por carro. Os portões normalmente abrem às 5 e fecham às 23 horas, podendo variar de acordo com da época do ano. Os tours guiados custam a partir de R$ 150 por pessoa.

Para uma hospedagem requintada, escolha o Singita Lodge (www.singita.com). Quem se hospeda no cinco-estrelas pode ver da janela do quarto antílopes, elefantes e outros animais. Diárias a partir de R$ 2.300 por pessoa. Para orçamentos enxutos, o Kruger Inn (www.krugerinn.com) tem diárias a partir de R$ 50. Mais: www.sabisand.co.za. A.P.G.