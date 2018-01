Maior roda-gigante do mundo já funciona em Las Vegas

Se o exagero tem residência fixa, Las Vegas é seu endereço. Famosa pelos cassinos e pelos megacomplexos de hotelaria, a cidade do Estado americano de Nevada conta agora com a maior roda-gigante do mundo. A High Roller alcança 168 metros de altura, 30 a mais que a London Eye, e leva 30 minutos para dar um giro completo.

No total a roda-gigante tem 28 cabines, para até 40 pessoas cada, climatizadas com ar-condicionado. O ingresso custa US$ 24,95 (R$ 56,40) por pessoa, durante o dia, e US$ 34,95 (R$ 79) à noite.

[galeria id=10280]