Lembranças de viagem

Mr. Miles, o que o senhor acha da mania que os turistas têm de comprar

souvenires em viagens? São uma maneira interessante de guardar uma viagem na memória?

Ada Dias Bastos, Juiz de Fora, MG

Well, my dear: não importa o que eu acho. O verdadeiro turista sempre compra alguma lembrança do lugar que visitou. Fair enough, isn’t it? Como, by the way, quase todos os souvenirs do planeta são feitos na China, a aquisição tem a vantagem de lembrar dois lugares diferentes, isn’t it? Só recomendo cuidado com as tentações… well… grandes demais, que vão ser um estorvo na viagem de volta — e para as quais

nunca haverá espaço em sua prateleira. Exemplos? Sombreros mexicanos são um clássico. Mas não há nada que supere, em matéria de inutilidade e desengonçamento, os berimbaus de Bahia. Don’t you agree?