Letreiro de Hollywood é restaurado para seu 90.º aniversário

Bruna Tiussu

O letreiro mais famosos dos Estados Unidos e símbolo absoluto do cinema americano vai celebrar seus 90 anos no ano que vem. E para garantir que esteja limpíssimo, com a pintura tinindo para a festa de comemoração, vai passar pelo maior processo de restauro da sua história – serão de oito a dez semanas de trabalho.

A primeira etapa começou na terça-feira. Profissionais já trabalham lá no topo do Monte Lee, em Santa Monica, onde está instalado o letreiro de Hollywood. Cada uma das nove letras, de 14 metros de altura cada, serão lavadas e terão a pintura raspada para receber uma nova mão de tinta. Cerca de 1.500 litros de tinta vão ser usados para cobri-lo novamente de branco.

[galeria id=4596]

Erguido em 1923, o sinal trazia originalmente a inscrição Hollywoodland e foi ali colocado como parte de um projeto imobiliário da região. Em 1949, a cidade de Los Angeles bancou sua primeira reforma, e foi aí que o ‘land’ caiu, deixando somente o nome do distrito que em pouco tempo se tornou símbolo local. Mais tarde, em 1978, quanto o letreiro possuía somente metade do primeiro ‘O’ e o terceiro havia rolada morro abaixo, celebridades diversas (como Alice Cooper e Hugh Hefner, fundador da Playboy) financiaram outra reforma do cartão-postal hollywoodiano. E a última que ele recebeu foi em 2005, com uma nova pintura.

Moradores estão entusiasmados com a grande reforma do marco da cidade, dizendo que o letreiro já precisava mesmo de um cuidado especial. Alguns ainda lembram que, lá atrás, ainda quando era Hollywoodland, chegou a receber 4 mil lâmpadas e brilhou durante toda uma noite de um evento especial. Pode ser uma boa ideia para o 90.º aniversário ganhar mais glamour.