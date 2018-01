Leve a mamãe para viajar no dia dela

Adriana Moreira

Restaurante lotado? Filas intermináveis? Que tal deixar a muvuca para trás e dar de presente para a mamãe uma viagem curtinha? Separei três sugestões para se adequar ao seu gosto – e realidade financeira.

Para quem está com a grana curta, o The Square Granja Viana está com uma programação bacana de shows neste fim de semana – todos gratuitos. Sábado, às 15 horas, tem o grupo Barbatuques, que usa o próprio corpo como instrumento musical. O resultado é fantástico – assista aqui. Às 21 horas é a vez de Leo Maia, filho de Tim Maia que fará um show de tributo ao pai. Promete.

O espaço de lazer fica pertinho de São Paulo, no km 22 da Rodovia Raposo Tavares. Basta um bate-volta para deixar a mamãe com um sorriso no rosto.

Um pouquinho mais distante, Holambra, a 140 quilômetros de São Paulo (fica próxima a Campinas) pode ser desbravada tanto num bate-volta quanto num fim de semana, se você preferir fazer tudo com mais calma e tranquilidade. No centro da cidade, há várias lojas de flores (com preços bem mais baratos do que os da capital) e casas de comidinhas típicas da Holanda, de onde vieram os imigrantes que fundaram a cidade. Cerâmicas originais made in Holland, além dos tradicionais tamanquinhos, também podem ser encontrados pelas lojinhas.

Mas os melhores passeios são os que levam para conhecer os campos floridos, onde são produzidas orquídeas, azaleias e outras espécies. Aqui, confira outras atrações da cidade e agências locais que levam para os tours.

Quem preferir passar o fim de semana fora, Campos do Jordão, a 194 quilômetros da capital, é sempre uma boa opção. Para quem gosta do frio, uma boa notícia: a previsão para este fim de semana é de geada, mas os dias serão ensolarados. O bacana é que a cidade tem atrações para mamães de perfis diferentes – e que também agradam às crianças. Passeios à cavalo, caminhadas até a Pedra do Baú na vizinha São Bento do Sapucaí e, claro, comer muito bem estão entre os programas indispensáveis. E se a sua mãe for do tipo que adora uma cervejinha, não deixe de levá-la para conhecer a fábrica da cerveja Baden Baden. Para mais informações sobre as atrações de Campos do Jordão, clique aqui.