Lima terá mais de 400 atividades culturais gratuitas em 2014

Fábio Vendrame

Mais de 400 atividades artísticas e culturais gratuitas vão tomar o coração de Lima ao longo do ano.

A iniciativa celebra a escolha da capital peruana como Plaza Mayor da Cultura Iberoamericana em 2014, homenagem concedida pela Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI), instituição com sede em Madri, na Espanha.

O reconhecimento a Lima, explica em comunicado a UCCI, se dá graças ao trabalho da cidade na recuperação dos espaços públicos para a arte, assim como pela valorização de seu patrimônio arqueológico nos últimos anos.

As atividades terão início nesta sexta-feira (17) com uma grande serenata em plena Plaza de Armas, no centro da cidade, que completa 479 anos de fundação no sábado. Haverá também atrações simultâneas em outros espaços públicos da capital, entre eles o Parque de la Reserva, o Teatro Municipal e o Museu Metropolitano.

Lima foi fundada em 18 de janeiro de 1535 pelo espanhol Francisco Pizarro com o nome de “Ciudad de los Reyes”. O nome atual surgiu anos depois, e tem origem em dois aspectos: o fato de a metrópole ser cortada pelo Rio Rímac e de ter sido ocupada pela cultura lima há mais de 1.500 anos, conforme comprovam imponentes sítios arqueológicos como a Huaca Pucllana, no lírico bairro de Miraflores.

Para o restante do ano, a agenda de eventos prevê apresentações musicais, encenações teatrais, performances artísticas, festivais de arte, exibição de filmes, mostras fotográficas e arqueológicas, além de conferências e seminários.

Alguns destaques: a Bienal de Fotografia, em abril; o evento La Noche de los Museos, em maio, quando a entrada nos principais acervos da cidade é livre; o Lima Milenaria, em junho, sobre arqueologia; a Feira Internacional do Livro, em julho; o Festival de Cine, em agosto; a Noche en Blanco (a Virada Cultural peruana) e o festival Lima Vive Rock, ambos em setembro; o Festival Internacional de Música Clássica, em outubro; o Festival de Artes Cênicas, em novembro; e o Festival Cultura Viva, em dezembro.

A programação pode ser conferida no site www.limacultura.pe.